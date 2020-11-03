التخطيط النيابية:مصر تعتاش على الإعانات والكاظمي يوقع معها 15 اِتفاقية!

التخطيط النيابية:مصر تعتاش على الإعانات والكاظمي يوقع معها 15 اِتفاقية!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبرت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية , الثلاثاء, من اعظم مصائب الحكومة الذهاب للتعاون مع مصر وترك الاتفاقيات مع الصين , مبينا ان مصر ودول متطورة تسعى بكل جهدها لتكون شريك استراتيجي مع الصين.وقال نائب رئيس اللجنة محمد كريم في تصريح صحفي، إن “من اعظم المصائب التي ترتكبها حكومة الكاظمي التوجه الى مصر لبناء اقتصاد في حين ان مصر أصلا دولة تعتاش على الإعانات”.وأضاف كريم، ان “ترك الاتفاقيات مع الصين من الأخطاء الفادحة والكبيرة خاصة وان الصين حاليا بلد الثورة الصناعية الحديثة وان العديد من الدول ومنها المتطورة تسعى الى ان تكون الصين شريكا استراتيجا معها , فلماذ تفرط الحكومة بمنجز الحكومات السابقة ” .وأشار الى ان “الحلف الثلاثي بيننا وبين مصر والأردن هي بدفع امريكي لصالح التطبيع مع إسرائيل ولا علاقة له باي تنمية للعراق”، مبينا أن “هاتين الدولتين أصلا هما بحاجة الى دعم مالي واقتصادي”.

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