التخطيط النيابية:نسبة إنجاز بعض الوزارات متدني

التخطيط النيابية:نسبة إنجاز بعض الوزارات متدني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية ليلى مهدي التميمي ، اليوم الأحد ، آخر تفاصيل تقييم البرنامج الحكومي.وقالت التميمي في حديث صحفي ، ان ” تقرير التقييم سيقدم الى البرلمان خلال الفصل التشريعي المقبل، مشيرة الى تضمنه جملة من التوصيات أهمها اعتماد الأوزان النسبية فيما يخص مؤسسات الدولة”. وأضافت أن ” اعتماد المشاريع الاستراتيجية في التقييم اولوية لمعرفة نسب الانجاز المتقدمة لبعض الوزارات والمحافظات ، مشيرة إلى أن هناك بعض الوزارات كانت نسبة الانجاز فيها متدنية “.

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