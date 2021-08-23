التخطيط النيابية:نسبة انجاز البرنامج الحكومي لايتجاوز 17%

التخطيط النيابية:نسبة انجاز البرنامج الحكومي لايتجاوز 17%
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي البرلمانية محمد كريم، اليوم الاثنين، قيام لجنته بإعداد  تقريرا عن تقييم اداء حكومة مصطفى الكاظمي قبل انتهاء عمرها، مع قرب موعد الانتخابات المبكرة.وقال كريم، في حديث صحفي، ان “اللجنة متابعة لتنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، وهي تعد حالياً تقريرا لتقييم اداء حكومة مصطفى الكاظمي قبل انتهاء عمرها، مع قرب موعد الانتخابات المبكرة”.وأضاف، ان “التقرير سيقدم بشكل رسمي الى رئاسة البرلمان، وثم يعرض امام الرأي العام، اذ انه سوف يكشف بالأرقام النسب الحقيقية لتنفيذ الحكومة الحالية لبرنامجها الوزاري، الذي على اثره منحها البرلمان الثقة”.وبين ان “هناك ملاحظات كثيرة وكبيرة على اداء حكومة مصطفى الكاظمي، طيلة الفترة السابقة، كما يوجد تسويف في تنفيذ فقرات كثيرة ومهمة في البرنامج الوزاري والذي لم يتعدى نسبة 17%، وهذا الخلل سيتم ذكره بشكل مفصل في التقرير البرلماني، خصوصاً مع تسجيل ملاحظات عن تراجع كبير في اداء الكثير من الوزارات، خصوصاً الخدمية منها”.

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