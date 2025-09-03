التخطيط النيابية تدعو إلى إعادة تفعيل مكاتب المفتشين العموميين

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس النواب النائب محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، الحكومة إلى إعادة تفعيل مكاتب المفتشين العموميين في جميع مؤسسات الدولة، مشدداً على أهمية تدوير المفتشين بشكل دوري واستبدال القيادات الإدارية والمالية غير الكفوءة.وقال البلداوي في تصريح  صحفي، إن “الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة، سواء الأمنية أو المدنية، أصبح متجذراً بشكل عميق و مكافحته تتطلب جهوداً حكومية كبيرة وإجراءات متعددة يجب تنفيذها من قبل الحكومة الحالية والمقبلة على حد سواء”.وأضاف أن “من بين تلك الإجراءات إعادة تفعيل مكاتب المفتشين العموميين في كل مفاصل الدولة مع تجاوز السلبيات السابقة وعلى رأسها اعتماد آلية تدوير دوري للمفتشين لمنع التراكمات والارتباطات”.وأكد البلداوي على “ضرورة دعم المؤسسات الرقابية بالأعداد الكافية وتفعيل الرقابة الداخلية في كل مؤسسة، بالنظر إلى حجم الفساد الكبير”.كما دعا إلى “تشكيل لجان متخصصة ومستقلة بالكامل لتقييم القيادات الأمنية والمدنية في جميع مفاصل الدولة، بهدف استبدال القيادات غير الكفوءة بأخرى جديدة وفق ضوابط إدارية صارمة”.

