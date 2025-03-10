التخطيط النيابية تعلن الانتهاء من “تقييم عمل الوزارات”

التخطيط النيابية تعلن الانتهاء من “تقييم عمل الوزارات”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي النيابية، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من التقييمات الخاصة بالوزارات. وقالت عضو اللجنة سعاد الوائلي في تصريح  صحفي، إن “اللجنة أكملت تقييم الوزراء وأعدت التقرير النهائي، الذي تم إرساله إلى رئاسة مجلس النواب لعرضه على أعضاء المجلس”.وأضافت الوائلي، أن “التقرير يشمل جميع التقييمات المتعلقة بأداء الوزارات”، مشيرة إلى أن “مؤشرات التقييم أظهرت نتائج إيجابية فيما يخص أداء بعض الوزارات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *