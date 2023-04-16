التخطيط النيابية تعلن عن إضافات مقترحة على قانون الموازنة

التخطيط النيابية تعلن عن إضافات مقترحة على قانون الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اجتمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب ليلى التميمي.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، أن “اللجنة بحثت ملاحظاتها وتعديلاتها والإضافات المقترحة ضمن نصوص الموازنة العامة الاتحادية بغرض إعداد تقرير بشأنها ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب بشكل عاجل”.وكانت اللجنة المالية النيابية أنجزت، صباح اليوم الأحد، تقريرها الخاص بقانون الموازنة العامة.وقررت اللجنة، عرض التقرير على البرلمان اليوم الأحد وقراءته خلال القراءة الثانية لقانون الموازنة.ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة مساء اليوم الأحد، ويتضمن جدول أعمالها تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).

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