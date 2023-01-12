التخطيط:(3.726) مليون عدد موظفي العراق في موازنة 2023

التخطيط:(3.726) مليون عدد موظفي العراق في موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي،اليوم الخميس، في تصريح صحفي، إن “العمل على استكمال منصة الرقم الوظيفي مستمر لغاية الآن”، مشيرا الى أنه “تم إدخال نحو 3 ملايين وأكثر من 300 ألف رقم وظيفي حتى الآن”.من جانب اخر، سيبلغ عدد الموظفين الجدد الذين تم تضمينهم في موازنة 2023، 426 ألف موظف.وفي هذ السياق، قال عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، في تصريح صحفي ، إنه “تم تضمين تخصيصات في موازنة 2023، لأكثر من 250 ألف درجة إلى وزارة التربية، وكذلك 74 ألف درجة وظيفية للأوائل وحملة الشهادات العليا”.وأضاف، أن “هناك 102 ألف درجة وظيفية في وزارة الكهرباء لتحويل أصحاب العقود إلى الملاك الدائم”، مؤكدا أن “عدد الموظفين في مؤسسات الدولة سيتجاوز ثلاثة ملايين ونصف مليون موظف”. ويتضح مما تقدم، أن عدد الموظفين الجدد سيلغ 426 ألف موظف، بالاضافة إلى الـ3 ملايين و300 ألف موظف المسجل في منصة الرقم الوظيفي لدى وزارة التخطيط حتى الان، مايشير إلى أن عدد الموظفين المحصيين حتى الان يبلغ أكثر من 3 ملايين و700 ألف موظف.ولم تكشف وزارة التخطيط عن رقم تقريبي للمؤسسات والموظفين الذين لم تتم اضافتهم الى منصة الرقم الوظيفي حتى الان او النسبة التي تم انجازها من عدد الموظفين، وسط توقعات بأن يصل عدد الموظفين الكلّي إلى أكثر من 4 ملايين موظف.

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