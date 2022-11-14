التربية النيابية:لاتوجد أراضٍ لبناء ألف مدرسة!!

التربية النيابية:لاتوجد أراضٍ لبناء ألف مدرسة!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة التربية النيابية، الاثنين، عن معوقات تواجه مشروع إنشاء الألف مدرسة، تتمثل بعدم توفر أراض مملوكة لوزارة التربية ومعرقلات تحويل جنس الأراضي. وقالت رئيسة اللجنة زيتون الدليمي في حديث صحفي، إن “مشكلة المشروع تكمن في عدم توفر أراض تابعة لوزارة التربية، وهو شرط أساس لتنفيذه، مما سبب مشكلة وتأخراً في بعض المناطق”.وأضافت الدليمي، أن “تنفيذ المشروع في المناطق الريفية والأطراف واجه موانع قانونية بتحويل جنس الأراضي من الزراعية، مما حال دون المباشرة بها”، وفقاً للصحيفة الرسمية.وأشارت إلى “العمل بالتنسيق مع أمانة بغداد من أجل تخصيص قطع أراض داخل المدن لإكمال المشروع، علاوة على التعاون مع محافظة بغداد لتحويل الأراضي التابعة لوزارة البلديات إلى وزارة التربية”. 

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