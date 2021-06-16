التركمانية النيابية:لن نسمح بعودة البيشمركة إلى المناطق المختلطة

التركمانية النيابية:لن نسمح بعودة البيشمركة إلى المناطق المختلطة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الكتلة النيابية للجبهة التركمانية ارشد الصالحي، الأربعاء، عن اتفاق امني وصفه بـ”السري والمبطن” بين حكومتي المركز والاقليم، فيما شدد على رفض عودة قوات البيشمركة الى المناطق المختلطة.وقال الصالحي في حوار متلفز، إن “الحكومة المركزية دخلت في اتفاق امني سري ومبطن مع إقليم كردستان”، مبينا أن “إقليم كردستان وافق على الاتفاق الامني لاطلاعها عليه اما العرب والتركمان فلا يعلموا أي شيء عنه”.وأضاف أن “اي اتفاق امني بين بغداد واربيل مرحب به شرط عدم ابعاد المكونات عنه”، مؤكدا أن “الذهاب الى اتفاق مباشر بين بغداد واربيل مشكوك فيه”.الى ذلك رفض الصالحي “عودة قوات البيشمركة الى المناطق المختلطة”، مبينا أنه “في زمن الحكومات السابقة كان يتم اشراك المكونات كافة بالاتفاقات الأمنية”. 

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