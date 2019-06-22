التركمان يطالبون مسرور بإشراكهم في حكومته

التركمان يطالبون مسرور بإشراكهم في حكومته
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- قدم ممثلو التركمان بإقليم كردستان، السبت، مطالبهم للمشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة في الإقليم.وقالت نائب رئيس برلمان الإقليم منى قهوجي، للصحفيين عقب اجتماع الأطراف التركمانية مع مسرور بارزاني، المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إن “الاجتماع شهد بحث تشكيل الحكومة المقبلة للإقليم برئاسة مسرور بارزاني”.وأضافت قهوجي، أن “الاجتماع شهد أيضا تقديم التركمان طلباتهم للمشاركة في الحكومة المقبلة”.وأوضحت: “قدمنا طلباتنا إلى مسرور بارزاني بشأن ممثلينا في الحكومة المقبلة، وهو بدوره أكد لنا أنه يسعى لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، وأشار إلى أن من حق التركمان المشاركة في الحكومة”.ويجتمع بارزاني، السبت، بمكونات التركمان والمسيحيين والآشوريين والكلدانيين، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة.وفي 12 يونيو/ حزيران، أصدر رئيس إقليم كردستان في شمال العراق نيجيرفان بارزاني، مرسوما يكلّف فيه مسرور بارزاني، بتشكيل الحكومة الجديدة للإقليم.وأمام مسرور بارزاني مدة شهر واحد لتشكيل الحكومة الجديدة.

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