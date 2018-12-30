التشكيلة الأخيرة للمنتخب العراقي لبطولة أمم آسيا

التشكيلة الأخيرة للمنتخب العراقي لبطولة أمم آسيا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن اتحاد الكرة العراقي، الاحد، قائمة المنتخب الوطني لبطولة امم اسيا، فيما شهدت القائمة تواجد اللاعب محمد داوود.وذكر بيان لاتحاد الكرة : ان “المدرب كاتانيش ابلغ ادارة المنتخب العراقي باعتماد اسماء 23 لاعبا سيمثلون المنتخب الوطني في بطولة امم اسيا في الامارات وهم:
لحراسة المرمى محمد كاصد وجلال حسن ومحمد حميد 
للدفاع علي عدنان وفرانس بطرس ووليد سالم وعلاء مهاوي واحمد ابراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وريبين سولاقا 
لخط الوسط صفاء هادي وامجد عطوان واسامة رشيد واحمد ياسين وهمام طارق وعلي حصني وحسين علي ومحمد داود وبشار رسن
للهجوم مهند علي وايمن حسين وعلاء عباس 
وأضاف البيان ان “المدرب ابلغ اللاعبين مهند عبد الرحيم ومهدي كامل وسامح سعيد واحمد عبد الرضا ومحمد صالح بشكره وتقديره لجهودهم ومثابرتهم في التدريب ودعوتهم للاستمرار بالتدريبات لاحتياجه لخدماتهم في اي وقت قادم”.
وتابع البيان ان “كاتانيش اكد عدم وجود مباراة تجريبية قادمة للمنتخب”، مبيناً انه “اكمل جميع استعداداته للدخول الى البطولة حيث سيغادر منتخبنا الوطني الدوحة متوجها الى ابو ظبي يوم الخميس الثالث من كانون الثاني”.

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