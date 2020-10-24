التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو

التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حل ريال مدريد ضيفًا على برشلونة، عصر اليوم السبت، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.ويسعى الفريقان في لقاء اليوم لتعويض خسارتهما الأخيرة في الدوري، واستعادة ثقة الجماهير للمنافسة على لقب الليجا.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، كالآتي:
ريال مدريد
حراسة المرمى: كورتوا.
الدفاع: ميندي – راموس – فاران – ناتشو.
الوسط: كروس – كاسيميرو – فالفيردي.
الهجوم: أسينسيو – بنزيما – فينيسيوس.
برشلونة
حراسة المرمى: نيتو.
الدفاع: ألبا – بيكيه – لينجليه – دست.
الوسط: بوسكيتس – دي يونج – كوتينيو.
الهجوم: فاتي – ميسي – جريزمان.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا بـ10 نقاط من 5 مباريات، بينما برشلونة في المركز العاشر بـ7 نقاط من 4 مباريات.

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