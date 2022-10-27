التشكيلة النهائية لكابينة السوداني الإطارية التوافقية الفاشلة الفاسدة

التشكيلة النهائية لكابينة السوداني الإطارية التوافقية الفاشلة الفاسدة
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدناه كابينة الحكومة الإطارية التوافقية برئاسة محمد السوداني ومن اسمائها تؤكد انها حكومة فاسدة ميليشياوية ضد تطلعات الشعب .

١-وزير الخارجية:فؤاد حسين
٢-وزير النفط:حيان عبدالغني
٣-وزير التخطيط:محمد تميم
٤-وزير المالية :طيف سامي
٥-وزير الدفاع:ثابت محمد
٦-وزير الداخلية:عبدالامير الشمري
٧-وزير الصحة :صالح مهدي
٨-وزير الهجرة:ايفان فائق
٩-وزير النقل :رزاق محيبس
١٠-وزير المواردالمائية:عون ذياب
١١-وزير العمل:احمد الاسدي
١٢-وزير الشباب:احمد المبرقع
١٣-وزير التربية:ابراهيم نامس
١٤-وزير التجارة:اثير داود سلمان
١٥-وزير العدل:خالد شواني
١٦-وزير الكهرباء:زياد علي فاضل
١٧-وزير الاتصالات:هيام عبود
١٨-وزير الزراعة:عباس جبر
١٩-وزير التعليم العالي:نعيم العبودي
٢٠-وزير الصناعة:خالد بتال نجم
٢١-وزير الثقافة:احمد فكاك احمد

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *