التشيك تعلن استعدادها في دعمها للعراق في مجال الصناعة العسكرية

التشيك تعلن استعدادها في دعمها للعراق في مجال الصناعة العسكرية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب وزير الخارجيَّة التشيكيّ يان ليبافسكي، الخميس، عن استعداد بلاده في المساهمة بتطوير قدرات العراق في مجال الصناعة العسكرية بهدف ترسيخ الأمن والإستقرار في هذه البلاد.وقال ليبافسكي في مؤتمر صحفي ، “تطرقت مع وزير الخارجية العراقي إلى المسائل المتبادلة على مستوى البلدين قلت ان هناك رجال أعمال ممثلين عن الشركات التشيكية ستقوم بندوة في بغداد لإستعراض التعاون المشترك”.وأكد أن العراق في السنوات الماضية قام بمحاربة داعش واصبحت البلاد شيئاً مختلفاً حالياً.وتابع الوزير التشيكي بالقول: نحن مستعدون لمواصلة العلاقات مع العراق، ومستعدون بالمساهمة في مجال الدفاع الصناعة الدفاعية”، مبديا استعداد بلاده بالمساهمة أيضا في تحسين الوضع الامني في العراق.

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