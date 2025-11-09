التصويت الخاص..مشكلات فنية في أجهزة التصويت في بعض المحافظات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شهدت مراكز الاقتراع في المحافظات العراقية، بما فيها العاصمة بغداد والأنبار وإقليم كوردستان، يوم الأحد، تسجيل بعض المشكلات الفنية في أجهزة التصويت، إضافة إلى صعوبات تواجه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى المراكز الواقعة في الطوابق العليا.كما تمّ توثيق شكاوى من ضغوط على منتسبي الأجهزة الأمنية والحشد العشائري للتصويت لصالح مرشحين محددين، بينما أكدت المفوضية استقرار العملية الانتخابية والتزامها بمعالجة أي أعطال بسرعة وضمان سير التصويت بشكل طبيعي.ففي إقليم كوردستان، قال مدير مكتب انتخابات إقليم كوردستان التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نبرد عمر، في تصريح لوسائل الإعلام،”منذ بدء عملية التصويت الخاص صباح اليوم، واجهت أربع محطات اقتراع مشكلات فنية في أجهزة التصويت، اثنتان منها في محافظة أربيل، واثنتان في محافظتي السليمانية ودهوك”، مبيناً أن “فرق المفوضية تمكنت من معالجة الأعطال سريعاً، وجميع الأجهزة تعمل الآن بشكل طبيعي في كل المراكز”.وأضاف أن “أكثر من 50% من الناخبين المشمولين بالاقتراع الخاص أدلوا بأصواتهم حتى الآن، ومن المقرر نشر النسبة الرسمية لمشاركة الناخبين بعد ظهر اليوم على مستوى عموم الإقليم”.وتابع عمر، قائلاً: “حتى هذه اللحظة لم تُسجَّل أي خروقات قانومشنية أو مخالفات تُذكر”، داعياً جميع الكيانات السياسية والمرشحين إلى “الالتزام بالتعليمات وعدم القيام بأي دعاية انتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع”.وفي كركوك، أفاد مصدر في مفوضية الانتخابات،بأن “نسبة التصويت الخاصة بعناصر الأجهزة الأمنية في كركوك وصلت إلى 47% حتى هذه اللحظة أي بعد منتصف النهار”، مبيناً أن “المشاركة تسير بانسيابية عالية دون تسجيل أي خروق تُذكر”.وذكر أن “المفوضية تواصل رصد سير العملية الانتخابية في جميع المراكز المخصصة للتصويت الخاص في المحافظة”، لافتاً إلى أن “الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاعاً في نسب الإقبال مع استمرار فتح المراكز أمام الناخبين من أفراد القوات الأمنية”.

