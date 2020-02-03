التعليم النيابية تطالب وزارتي المالية والتربية بسحب الصلاحيات المالية من بعض المحافظات

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية، الإثنين (03 شباط، 2020) عن تقديم طلب عاجل لوزارتي التربية والمالية لسحب الصلاحيات المالية من بعض المحافظات الخاصة بتوزيع رواتب المعلمين.

وقالت رئيس لجنة التعليم النيابية النائب غيداء كمبش في حديث صحفي، إن “بعض المحافظات ومنها ديالى للأسف تخفق بين فترة وأخرى في ملف توزيع رواتب موظفي ومعلمي مديرية التربية كونها المسؤولة عن إدارة الملف المالي ما انعكس سلبا على اوضاع عشرات آلاف من العوائل التي تناشدنا للتدخل العاجل بسبب تداعيات تأخير صرف الرواتب وخاصة رواتب شهر كانون الثاني الماضي”.

وأضافت كمبش، ان “الوضع مأساوي بحسب المناشدات التي تصلنا بالإضافة الى وجود الكثير من علامات الاستفهام حيال عمل الدوائر المعنية بصرف الرواتب في المحافظات ما دفعنا الى تقديم طلب رسمي عاجل لوزارتي التربية والمالية لسحب الصلاحيات المالية فورا من المحافظات التي أخفقت في ملف توزيع رواتب موظفي ومعلمي مديريات التربية لتفادي تكرار الاخطاء والتأخير”.

وأشارت كمبش إلى أن “بعض المحافظات غير مستعدة من الناحية الادارية لاستلام الملف المالي لمديريات مهمة مثل التربية وهذه حقيقة يجب الانتباه لها والسعي لحلها بإعادة الصلاحيات للوزارات او ايجاد بدائل تسهم في منع تأخير صرف الرواتب لأي سبب كان”.