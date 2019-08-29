التغيير:إقالة عبد المهدي “ممكنة”

التغيير:إقالة عبد المهدي “ممكنة”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجحت كتلة التغيير الكردستانية , الخميس, بان يشهد الفصل التشريعي المقبل سيشهد استجواب عدد من الوزراء, فيما اعتبرت اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ممكنه الا انها ستشكل فراغا كبيرا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية على بديل.وقال عضو الكتلة النائب امين بكر في تصريح  صحفي , ان “اقالة حكومة عادل عبد المهدي ممكنة ,لكونه لاينتمي الى كتلة نيابية كبيرة ولكن في حال اقالة الحكومة سيحدث فراغ كبير بسبب عدم وجود اتفاق بين الكتل السياسية على بديل وان وجد فانه سيتغرق وقتا طويلا”.ورجح بكر “لجوء الكتل السياسية الى استبدال عدد من الوزراء بدلا من اقالة عبد المهدي”، مبينا ان “الفصل التشريعي المقبل سيشهد استجواب عدد من الوزراء من خلال جمع بيانات ومعلومات من قبل عدد من النواب”. 

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