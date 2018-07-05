التغيير:برلمان كردستان أضعف مؤسسة في الإقليم

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصفت كتلة التغيير ، الخميس، برلمان الإقليم بأنه المؤسسة الأضعف بكردستان ولا توجد لديه قدرة لاستجواب اصغر موظف، عازية الأمر إلى ضعف الرئاسة والقوانين النافذة.وقال عضو كتلة التغيير في برلمان الإقليم بيستون فائق في حديث صحفي له اليوم: إنه “من المفترض ان يكون عمل البرلمان رقيب على عمل الحكومة وما يجري بكردستان العكس ، اذ تراقب الحكومة عمل البرلمان”.وأضاف أن “برلمان الإقليم مستمر بجلساته لكنها جلسات روتينية وضعيفة ولا يمكن للبرلمان استجواب اصغر موظف بكردستان”، مشيرا الى ان “ضعف البرلمان سببه الرئاسة التي يسيرها النائب الأول والقوانين النافذة التي لا تمكن البرلمان من ممارسة دوره الحقيقي”.