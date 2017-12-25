التغيير:تشكيل تحالف كردي للتفاوض مع بغداد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت حركة التغيير، الاثنين، عن مساع لتشكيل تحالف وطني يأخذ على عاتقه إجراء مفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الأزمة الحالية، مؤكدة عدم اعترافها بأي مفاوضات تجري بين بغداد وحكومة كردستان الحالية.وقال القيادي بالحركة محمود رضا في تصريح صحفي له اليوم، إن حركته “لن تسمح بإجراء أي مفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الحالية او الاحزاب التي تمثل نفسها”، مشيرا إلى أن “تلك الوفود التي كانت ترسل من قبل رئيس الإقليم المستقيل ورئيس الحكومة تمثل أحزاب سياسية وعوائل وليس الشعب الكردي”.وأضاف رضا، أن “الحوار بين بغداد واربيل يشترط اشراك جميع ممثلي الشعب الكردي والحركات ومنظمات المجتمع المدني في الإقليم بعيدا عن الوفود السابقة التي أثبتت فشلها وولائها لشخصيات منهزمة”.وأكد رضا، أن “حركة التغيير تسعى إلى تشكيل تحالف وطني يأخذ على عاتقه إجراء مفاوضات مع حكومة المركز تمثل جميع أطياف الشعب الكردي”.