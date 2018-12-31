التغيير:توزيع واردات نفط الإقليم على الشعب الكردي مقابل المشاركة في حكومة مسرور!!

التغيير:توزيع واردات نفط الإقليم على الشعب الكردي مقابل المشاركة في حكومة مسرور!!
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 السليمانية/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حركة التغيير صابر اسماعيل , الاثنين  , ان المفاوضات بشان تشكيل حكومة الاقليم  مستمرة , مبينا ان شروط حركته في المشاركة بالحكومة المقبلة هو ضمان توزيع ثراوات النفط بعدالة ومحاسبة السراق والفاسدين .وقال اسماعيل في تصريح صحفي له اليوم, ان ” المفاوضات بشان تشكيل حكومة الاقليم مستمرة من خلال حوارات احزاب الاقليم ” , مبينا ان ” شروط حركة التغيير تتلخص بضمان توزيع ثروات النفط للشعب وتوزيع كامل الرواتب لموظفي الاقليم ”.واضاف اسماعيل ان ”  من الشروط الرئيسية الاخرى هو محاسبة الفاسدين والسراق وقد تم ابلاغ الاحزاب الكردستانية بشروطنا ” , مشيرا الى انه في حال عدم تنفيذ شروطنا سوف لن نغامر بالمشاركة  ” . 

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