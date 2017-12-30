التغيير:حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي لايؤمنان بالاصلاح والشراكة
آخر تحديث:
السليمانية/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الخلية التنفيذية في حركة التغيير، شورش حاجي، اليوم السبت، أن سلطات الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين، لا تؤمنان بالإصلاح ولا بالشراكة في اتخاذ القرار السياسي.واضاف حاجي في حديث صحفي له اليوم، تأكيده على أن “الحركة لم تطمح إلى أخذ المناصب والامتيازات عندما شاركت في الحكومة، بل كانت تحاول إجراء إصلاح جذري في جميع مفاصل الحكومة، وقد كانت صادقة مع رسالتها وناخبيها”.وتابع،”كانت مشاركة التغيير في الحكومة بهدف تطبيق برنامج إصلاحي في الإقليم لتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد، وسيادة القانون وجعل القوات المسلحة وطنية”.وأردف حاجي قائلا:” دفعت حركة التغيير ثمن إصرارها على تنفيذ برنامجها الإصلاحي، فلو كانت مشاركتها في الحكومة من أجل المناصب والامتيازات، لأخذت مناصب وامتيازات أكثر”.وأشار عضو الخلية التنفيذية في حركة التغيير، حاجي، إلى أن “إغلاق باب البرلمان وإبعاد وزراءهم في الحكومة، كانا بسبب إصرار الحركة على تنفيذ برامجها.