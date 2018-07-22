التغيير:حزبي بارزاني وطالباني خراب الإقليم

التغيير:حزبي بارزاني وطالباني خراب الإقليم
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن حركة التغيير عمرعنايت ، اليوم الأحد، ان حزبي السلطة في كردستان (الوطني والديمقراطي الكردستاني) وراء عدم تمرير قانون الاصلاحات لأسباب انتخابية.وقال عنايت في حديث صحفي لها اليوم: إن “عدم اقرار قانون الاصلاحات الذي عدل لمرات عديدة من قبل البرلمان بسبب الديمقراطي والوطني الكردستاني “، مبينا ان “حزبي السلطة لا يريدون تمرير هذا القانون لأسباب سياسية”.وأضاف ان “الخلاف بين الحكومة والبرلمان على المشروع يكمن في 3 مواد هي رواتب حراس وحمايات المسؤولين والبرلمانيين والوزراء والبالغة عددهم 65 الف عنصر والثانية مخصصات الموظفين والذي اقرت الحكومة هذه المخصصات في وقتها دون الرجوع الى البرلمان وهي تريد الان تقليل او الغاء تلك المخصصات عن طريق البرلمان ونحن رفضنا ذلك”.وتابع “والثالثة هي مخصصات ورواتب الدرجات الخاصة”، موضحا ان “عدم تمرير القانون يعود لكون حزبي السلطة على ابواب الانتخابات، حيث لا يريدون ان يخسروا اصوات الفضائيين الذين يكلفون الدولة اكثر من 65 مليار دينار سنويا ولا نعلم اين تذهب هذه الاموال”.ولفت الى انه “قدم مشروعا الى البرلمان لتقليل اعداد حمايات المسؤولين وحراساتهم”، مبينا انه “لو اقر المشروع الذي قدمه فان عناصر الحمايات لكل المسؤولين في الدولة والوزراء والبرلمانين لن يتجاوز 5الاف عنصر ويعود بذلك مبالغ كثيرة الى خزينة الدولة”.واكد ان “المشروع رفض”، مبينا انه “حسب المعلومات المتوفرة لديهم ان عناصر الحماية الفعلين والذين مستمرون بالدوام الفعلي لن يتجاوز 3 الاف عنصر وان المزايدات السياسية والمصالح الحزبية الضيقة اضرت كثيرا بكردستان واوصلت الحال على ماهي عليه”.

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