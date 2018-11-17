التغيير:حكومة البارزاني القادمة ستستمر بسرقة مقدرات الشعب الكردي

التغيير:حكومة البارزاني القادمة ستستمر بسرقة مقدرات الشعب الكردي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في حركة التغيير صابر إسماعيل,السبت, أن حكومة إقليم كردستان ستولد مشوهة وحزبية بامتياز, مشدداً ان الحكومة المقبلة ستعتمد على سرقة مقدرات الشعب.وقال إسماعيل في تصريح صحفي له اليوم، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لمنح الأحزاب السياسية الصغيرة مناصب لغرض استكمال التشكيلة الحكومية”.وأشار إلى أن “الحركة غير متفائلة بهذه الحكومة لأنها تعتمد على سرقة مقدرات الشعب وسرقة خيراته ونفطه”.وأوضح إسماعيل, أن “الحكومة في كردستان ستولد مشوهة وحزبية بامتياز كبقية الحكومات السابقة”.

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