التغيير:رفع الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية “خطوة ايجابية”

التغيير:رفع الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية “خطوة ايجابية”
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في حركة التغيير محمود الشيخ وهاب، الثلاثاء، اعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي اعادة فتح مطارات الاقليم بالخطوة الايجابية نحو حل مشاكل اخرى.وقال وهاب في حديث  صحفي له اليوم، ان “اعادة فتح مطارات الاقليم بالخطوة الايجابية والبداية الموفقة لحل المشاكل الاخرى والازمات التي نتجت عن الاستفتاء الذي قامت به حكومة اقليم كردستان “.واضاف، اننا “ننتظر قرارات اخرى مفرحة للشعب الكردي من العبادي تتعلق بالرواتب وحياة الفرد الكردي اقتصادياً”.واشار المسؤول الكردي، الى ان “المتضرر الاكبر من تلك القرارات هو المواطن بسبب الفساد الكبير في حكومة الاقليم”، داعياً الى “وضع الية محددة من قبل الحكومة لإيصال الرواتب الى جميع الموظفين دون استقطعاء “.هذا واصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم، امراً ديوانياً بفتح بإعادة افتتاح مطاري اربيل والسليمانية للرحلات الدولية

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