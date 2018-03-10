التغيير:سليم الجبوري همه الأول انتفاخ جيبه

بغداد/شبكة اخبار العراق- اتهمت النائبة عن حركة التغيير الكردية تافكة احمد, السبت, رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بـ”التفرد” في ادارة مجلس النواب, معتبرة أن الجبوري “يتجاهل” تمرير القوانين المهمة بالنسبة للشعب مقابل “الانحياز” للقوانين التي تخدم مصالح النواب. وقالت احمد في تصريح صحفي لها اليوم، إن “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري هو من يختار القوانين بشكل انتقائي دون اعلام النواب واللجان الخاصة ما يؤكد تفرده بالسلطة في ادارة مجلس النواب”. واضافت، أن “إدارة الجبوري للجلسات واختياره القوانين تشكل عائقا امام تمرير قوانين تخدم المواطن ما ادى الى عرقلة اقرار قوانين هامة مثل نقابة الممرضين والمهن الصحية وقانون المحاسبين والنفط والغاز وغيرها”.واعتبرت أحمد أن الجبوري يحاول استغلال الوقت المتبقي من عمر البرلمان لتمرير قوانين خاصة بحقوق النواب على غرار قانون مجلس النواب الذي ضمن امتيازات مالية كبيرة بعد انتهاء عمل النائب”.