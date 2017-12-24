التغيير:سنقاطع العملية السياسية في حال إصرار الحكومة على نسبة 12% من الموازنة للإقليم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت حركة التغيير الكردية، اليوم الأحد، إلى مقاطعة العملية السياسية في حال إصرار الحكومة الاتحادية إعطاء نسبة 12% من الموازنة إلى إقليم كردستان، فيما بينت ان تخفيض نسبة الإقليم خطوة سياسية رداً على الاستفتاء.وقال القيادي في الحركة النائب هوشيار عبد الله في تصريح صحفي له اليوم، ان “إعطاء الإقليم نسبة 12% من موازنة 2018 خطوة سياسية، وهي لا تستند إلى أي بيانات علمية وفق بيانات وزارة التجارة أو التخطيط”.وبين، أنه “في حال عدم تغيير هذه النسبة، فان كتلة التغيير ستقاطع العملية السياسية العراقية بشكل عام، كما يجب على بقية الأحزاب اتخاذ مثل هكذا خطوة ويجب ان تشمل جميع المسؤولين من رئيس الجمهورية إلى الوزراء وغيرهم”.وأضاف: “يجب ان يكون هناك إنصاف للإقليم وأبناء الإقليم وهذا الإنصاف يجب ان يتم وفق بيانات لا وفق أهواء سياسية، فهذه الخطوة اتخذتها الحكومة الاتحادية رداً على عملية إجراء الاستفتاء”.وكشف نواب في وقت سابق عن تخفيض حصة اقليم كردستان من 17 الى 12% في موازنة العام 2018، الأمر الذي رفضته الكتل الكردية، وهددت بعدم تمرير القانون في حال عدم ارجاع النسبة الى شكلها السابق.وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أن البرلمان سيناقش قانون الموازنة في جلسته المقبلة، ليتم قراءتها الأولى، فيما أشار الى أن البرلمان أرسل القانون الى مجلس الوزراء، لإجراء بعض التعديلات عليه، دون أن يوضح ماهية هذه التعديلات.