التغيير:عصابات حزب بارزاني استخدمت وسائل القمع ضد المتظاهرين الأكراد
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو حركة التغيير الكردية سالار تاوكوزي، الثلاثاء، الحزب الديمقراطي والأجهزة الأمنية التابعة له بممارسة العنف وتكميم الافواه ضد المتظاهرين في مناطق نفوذه، عادا أن ذلك حال دون مشاركة 75% من الكرد بالتظاهرات.وقال سالار تاوكوزي في حديث صحفي له اليوم، ان “التظاهرات في اقليم كردستان انطلقت بصورة طبيعية والحركة اعلنت تأييدها لمطالب المتظاهرين كجزء من مسؤوليتها امامهم” لافتا الى ان “التغيير أيدت مطالب المتظاهرين المشروعة ولم تخاطبهم بلغة السكين والمسدس كما فعل الاخرون”.وأكد تاوكوزي، انه “لو لا قيام الحزب الديمقراطي والاجهزة الامنية التابعة له بممارسة العنف وتكميم الافواه في مناطق نفوذهم، لشارك ثلاثة ارباع المواطنين في تلك التظاهرات”.واشار عضو حركة التغيير الى ان “التغيير وكما يعلم الجميع لم تشارك مشاركة فعلية في السلطة بسبب المعوقات التي كان يضعها الحزب الديمقراطي امام عمل ممثليها في الحكومة”.وتستمر مدن اقليم كردستان لليوم التاسع على التوالي، بتظاهراتها ضد قانون ادخار الرواتب.وقال مسؤول حكومي في السليمانية، انه لليوم التاسع على التوالي تستمر التظاهرات في مدن اقليم كردستان في السليمانية وكويسنجق وحلبجة وكفري وكالار ورانيا للمطالبة بالغاء نظام الادخار بشكل نهائي.واضاف، أن التظاهرات تأتي رغم وعود الحكومة بصرف الرواتب وفق النظام الجديد للادخار خلال اليومين المقبلين.وعد محافظ السليمانية هفال أبو بكر، امس الاثنين، ان نظام الادخار عملاً “غير قانوني”، فيما أعلن تأييده المطالب المشروعة للمواطنين والموظفين والمتقاعدين.وقال محافظ السليمانية، هفال أبوبكر، في بيان أن “المجتمعين يرفضون الاصطدام والتعاملات غير اللائقة مع المواطنين”.وأضاف أبو بكر اننا “نؤيد المطالب المشروعة للمواطنين والموظفين والمتقاعدين”، مؤكداً “رفض ممارسة العنف ضد المتظاهرين من أي طرف كان”.وعدّ محافظ السليمانية أن “نظام ادخار الرواتب عملا غير قانوني”، داعيا إلى “إنهائه بأقرب وقت ممكن”.