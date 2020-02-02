التغيير:علاوي وعبد المهدي وجهان لعملة واحدة ولذلك اختارهما الصدر والعامري

التغيير:علاوي وعبد المهدي وجهان لعملة واحدة ولذلك اختارهما الصدر والعامري
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-أكد النائب في كتلة التغيير الكردية هوشيار عبد الله، الأحد (02 شباط 2020)، أن اختيار محمد توفيق علاوي رئيساً للوزراء، ليس تغييرا بل استنساخ لتجربة عبد المهدي بدقة عالیة.وقال عبد الله في تغريدة له عبر منصة “تويتر” تابعتها (بغداد اليوم) إن “محمد توفيق علاوي نسخة طبق الاصل من عبدالمهدي من کل النواحي، من حيث التفكير والتعامل، وطریقة التكليف باتفاق بين سائرون والفتح، وسيتضح الشبه أكثر خلال الأيام القادمة”.وتابع: “وكأنما العراق امام تكرار السیناریوهات والنماذج الفاشلة”، متعبراً أن “هذا لیس تغییرا بل استنساخ تجربة عبدالمهدي بدقة عالیة”.يذكر ان  مقتدى الصدر الذي اطلق الشارع العراقي تسمية ابو رغال لمواقفه الخيانية هو من اختار ابراهيم الجعفري والمالكي والعبادي وعبد المهدي والان علاوي لكي تبقى هذه الحكومات تحت أمرته ليواصل هو وأتباعه سرقة المال العام وإكمال تدمير ما تبقى من العراق خدمة لاسياده في قم وطهران.كما ان العامري الضمير الايراني هو شخص مريض حاقد على العراق وشعبه وقتل الكثير من جنوده دفاعا عن ايران في حرب الثمانينات وبعد 2003 عمل مع الصدر في قتل وتهجير النخب العراقية لتعزيز النفوذ الايراني.

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