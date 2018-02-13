التغيير:لازالت العائلة البارزانية تسيطر على كردستان

التغيير:لازالت العائلة البارزانية تسيطر على كردستان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت كتلة التغيير النيابية، الثلاثاء، بتغيير نظام الحكم في كردستان وابعاد “العائلة البارزانية” عن السلطة، مشيرة إلى أن رئيس إقليم كردستان السابق تنحى وبقيت سياساته “تسيطر” على إقليم كردستان.وقالت النائب عن الكتلة تافكة احمد في تصريح  صحفي لها اليوم، إن “العائلة البارزانية تسيطر على إقليم كردستان منذ عشرات السنين، حيث حدثت الكثير من الخلافات بين المركز والإقليم في ظل تواجدها في السلطة”.واضافت أحمد، ان “تنحي مسعود بارزاني لم يغير شيء في الإقليم، حيث لازالت السياسية نفسها التي تعمل بها حكومة الاقليم مع الاطراف الاخرى”.واكدت أحمد، أن “ما حدث في الاقليم مجرد تغيير في الاسماء، حيث لازالت العائلة البارزانية تسيطر على كردستان”، مشيرة إلى أن “انتخابات كردستان من المؤمل ان تغيير مقاليد الحكم، وتأتي بوجوه جديدة تغيير السياسات اتجاه بغداد والدول الاخرى وتقضي على الخلافات الجارية”.

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