التغيير:لايزال البارزاني يحلم بالانفصال عن العراق

السليمانية/شبكة أخبار العراق- وصفت حركة تغيير الكردية , الثلاثاء, تصريحات رئيس حزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني بشان خطط الانفصال بالدعاية الانتخابية المبكرة, مشيرة إلى أن النزعة الانفصالية مازالت عالقة في مخيلة البارزاني الا انه اخفق في تمريرها بغد فشل استفتاء الانفصال. وقال القيادي بالحركة امين بكر في تصريح صحفي له اليوم: إن “تصريحات مسعود البارزاني بشان استقلال إقليم كردستان ما هي الا دعاية انتخابية مبكرة للانتخابات النيابية في الإقليم خلال الشهر المقبل كونه لم يستطع تحقيق اي انجاز لشعبه”.وأضاف بكر، أن “النزعة الانفصالية مازالت في مخيلة البارزاني وحزبه الا انه اخفق في تمريرها من خلال الاستفتاء وما جلب من تداعيات مدمرة على الشعب الكردي”. مبينا أن “تكرار دعوات الانفصال هي لحفظ ماء الوجه بعد الإخفاق في إقناع معظم دول العالم بالوقوف معه خلال فترة الاستفتاء وما تبعه”.وتابع بكر ان “الاحزاب في بغداد تتحمل جزء من المسؤولية تجاه تصريحات البارزاني الانفصالية كونها مستمرة في التعامل معها وتغاضت عن عمليات التزوير التي حصلت في اقليم كردستان لصالح حزبه”.وكان البارزاني قال في مؤتمر حزبي، اليوم الثلاثاء، إنه متوهم من يظن أن الكرد تنازلوا عن حقهم في الاستقلال، مشيرا إلى أن إقليم كردستان العراق دخل مرحلة جديدة.