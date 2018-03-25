التغيير:لن تستقر كردستان تحت حكم العائلة البارزانية
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن حركة التغيير محمود الشيخ وهاب، الاحد، ان الفساد الكبير في حكومة الاقليم اثبت فشلها من خلال الابتعاد عن مايحدث للمواطن الكردي وتتجه نحو مصالحها الحزبية والعائلية فقط.وقال وهاب في بيان له اليوم: ان “حكومة العائلة البرزانية اثبتت مرة اخرى فشلها وفسادها الكبير، فهي لا تهتم بما يحدث للمواطن الكردي من سوء المعيشة، وما يهمها مصالحها الحزبية والعائلية فقط “.واضاف، ان “النظام التعليمي مهدد بالإلغاء في الإقليم وكذلك الاطباء والكوادر الصحية الذين اعلنوا اضرابهم التام عن العمل ما يؤثر على المواطن المنهك بالازمات التي تسببت بها سياسة الاحزاب الفاشلة التي تقف على رأس السلطة في الاقليم “.وأوضح الى ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني لايهتم لشؤون الناس ومصالحها وارزاقها بقدر اهتمامته بالحصول على مكاسبه الحزبية والعائلية”.