التغيير:لن نقبل بتوريث الحكم في كردستان

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله، الاربعاء، أن حركته لن تقبل بتوريث الحكم في إقليم كردستان مهما كانت الظروف.وقال عبد الله في تغريدة عبر حسابه في تويتر: “لم ولن نقبل بتوریث الحكم في إقلیم كردستان مهما کانت الظروف”.وأضاف، أن “الانتخابات المزورة والأکثرية المزيفة لا تعطي الحق لأية جهة لاحتكار السلطة لعائلة واحدة”، في اشارة لعائلة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.وكان عضو مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس مكتب العلاقات الخارجية للحزب هيمن هورامي، قد أعلن الاثنين، 3/ 12/ 2018، ترشيح نجيرفان بارزاني لرئاسة اقليم كردستان، ومسرور بارزاني لرئاسة وزراء حكومة الاقليم بإجماع المجلس القيادي للديمقراطي.وذكر هورامي في تغريدة على موقعه بتويتر ، أن “مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني رشح بالإجماع نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان، ومسرور بارزاني لرئاسة وزراء حكومة إقليم كردستان”.