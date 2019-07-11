التغيير:مسرور “تعهد”بالقضاء على الفساد ..”ضحكنا”

التغيير:مسرور “تعهد”بالقضاء على الفساد ..”ضحكنا”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- صرح القيادي في حركة التغيير صابر إسماعيل، الخميس، أن حكومة مسرور بارزاني ستواجه تحديان مهمان في قابل الايام.وقال اسماعيل في حديث صحفي، إن “الملف النفطي في اقليم كردستان وتطبيق سيادة القانون على الجميع، يعتبران من أهم التحديات التي سيواجهها مسرور بارزاني”.وأضاف،  أن “بارزاني تحدث لنا انه مستعد للقضاء على الفساد وهذا مستبعد تماما لغياب الجدية بين الكتل”، مشيرا أن “حركة التغيير شاركت في الحكومة ب4 وزراء فقط”.وأوضح، أن “وزارة النفط بقيت من حصة الحزب الحاكم (حزب بارزني ) وبالتالي هذا الملف هو من ابرز التحديات التي يجب ان تتعامل معها الحكومة الجديدة بجدية وشفافية”.وفي وقت سابق من اليوم، صوت برلمان اقليم كردستان، على منح الثقة لحكومة اقليم كردستان برئاسة مسرور بارزاني.

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