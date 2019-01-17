التغيير:مفوضية الانتخابات فاسدة ويجب تغييرها

التغيير:مفوضية الانتخابات فاسدة ويجب تغييرها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق عضو حركة التغيير الكردية، هوشيار عبد الله، الخميس (17 كانون الثاني 2019)، على اعتذار عضو مجلس مفوضية الانتخابات سعيد كاكائي، والذي تراجع في  الأخير عن اتهاماته  لمجلس المفوضين بالمشاركة في تزوير الانتخابات.وقال عبد الله في تغريدة على حسابه في تويتر، إن “المتكلم نفسه كان دليلاً آخر على التزوير الممنهج في الانتخابات”، مبيناً أن “مجلس المفوضين يثبت یوماً بعد یوم أنه لیس اهلاً لهذە المهمة ولا يستحق ثقة الشعب”.وأضاف: “اما الادعاء بعدم حصول تزوير فيكفي أنها كانت أكثر الانتخابات تزویراً في تاریخ العراق، ورائحتها النتنة وصلت الى العالم، حتى باتت رمزا للسخرية”.وكان عضو مجلس المفوضين، سعيد كاكائي، قد قدم الأربعاء (16 كانون الثاني 2019)، اعتذاره للمجلس، مؤكداً أنه لم يتهم أي منهم بالفساد والتزوير.وقال كاكائي، مخاطباً المجلس: “اعتذر، ومع هذا الاعتذار ابرئ ساحتكم بأن لا أحد منكم متهم من قبلي بالتزوير، أو الفساد، لأنه ليس لدي دليل ضدكم”.وكان مجلس مفوضية الانتخابات، أعلن يوم الأحد 25 تشرين الثاني، 2018، سحب يد عضو مجلس المفوضين سعيد كاكائي لمدة 60 يوما، على خلفية تصريحات صحفية لكاكائي بشأن الانتخابات.

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