التغيير:نتائج انتخابات كردستان فاقدة للشرعية

السليمانية/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبدالله، الاثنين، 22/ 10/ 2018، ان نتائج انتخابات كردستان فاقدة للشرعية ولا تعبر عن إرادة المواطنين في الاقليم، فيما بين امتلاك حزبه الاف الادلة لعمليات التزوير.وذكر عبدالله في بيان، انه “في الوقت الذي نرفض فيه النتائج المعلنة من قبل المفوضية العليا للانتخابات في اقليم كردستان جملة وتفصيلا فأننا نود ان نبين للرأي العام العراقي والعالمي بأن الانتخابات التي جرت في الاقليم فاقدة الشرعية وما حصل فيها من تزوير لا يختلف عمّا حصل في انتخابات مجلس النواب الأخيرة، وذلك من حيث التلاعب بالأصوات وتزوير مئات الآلاف من هويات الأحوال المدنية وشهادات الجنسية واستخدامها في التصويت”.وتابع ان “هناك آلاف الأدلة على تزوير هويات الأحوال المدنية وشهادات الجنسية التي تم استخدامها في التصويت لصالح الحزبين الحاكمين، ونحن على استعداد لتقديم الأدلة وتوضيح الحقائق للمنظمات الدولية والمؤسسات الرقابية وكشف ما حصل من تزوير وخروقات في هذه الانتخابات الفاقدة الشرعية”.