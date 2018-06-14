التغيير:نرفض إلغاء عمليات العد والفرز اليدوي

السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في حركة التغيير محمود الشيخ وهاب، الخميس، ان حركته ترحب بجميع التحالفات السياسية الرامية لتشكيل الحكومة ولكن ليس على حساب الغاء قرارات البرلمان الاخيرة بشأن الانتخابات.وقال وهاب في حديث صحفي له اليوم، انه”ينبغي احترام القرارات التي اتخذها مجلس النواب مؤخرا والتي تهدف الى اصلاح العملية الانتخابية التي شابها الفساد والتزوير في كل ابوابها”.واضاف انه”لا يجب ان تفرض التحالفات التي اعلن عنها واقع حال يهدف الى الغاء قرارات البرلمان الاخيرة واعتماد النتائج المعلنة من قبل مفوضية الانتخابات لان هذا القرار سيكون له تباعات اخرى عند احزاب المعارضة في الاقليم”.أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دخول كتلة «سائرون»، المدعومة منه، في تحالف مع كتلة «الفتح»، بزعامة هادي العامري، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مساء الثلاثاء الماضي في مدينة النجف. وشكل تحالف الكتلتين مفاجأة لكثيرين في العراق.