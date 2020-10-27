التغيير الكردية:تأجيل موعد الانتخابات عمل سياسي ” مقصود”

التغيير الكردية:تأجيل موعد الانتخابات عمل سياسي ” مقصود”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة التغيير في مجلس النواب، يوسف محمد، الثلاثاء، عن 3 اسباب ستؤدي الى تاجيل الانتخابات المبكرة الى موعد اخر.وقال محمد، في بيان ، ان “الكتل المتنفذة سعت من خلال الاجتماعات السرية فيما بينها الى تقسيم الدوائر الإنتخابیة بالكيفية التي ترغب بها، والتي تضمن عودتها مرة اخرى الى سدة الحكم في الانتخابات المقبلة. وهذا الامر استعدت له الكتل في وقت سابق عندما قسموا اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الحالية فيما بينهم”.وأكد ان “تأخير حسم الدوائر الانتخابية امر مقصود لتأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي اقترحە رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في حزيران من سنة المقبلة، خصوصا ان قانون الانتخابات یحتاج الی تعدیل فور إصدارە لاعتماد البطاقة البايومترية حصرا بدلا من البطاقة الالکترونیة، واعتماد العد والفرز الیدوي بدلا عن الالکتروني بعد تثبيته في القانون الذي صوت عليه البرلمان في نهایة السنة الماضیة”.وبين محمد ان “تقسيم الدوائر الانتخابية الى أقل حجماً بعد ان كانت على مستوى المحافظة يتطلب عمل استثنائي كبير من قبل المفوضية، وهذا الامر سيجعل امكانية اجراء الانتخابات المبکرة في موعدها المقترح امرا مستحيلا”.

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