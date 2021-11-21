التغيير الكردية:وزير خارجية العراق لم يحترم منصبه الاتحادي بعد وقوفه خلف مسرور

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- شبكة اخبار العراق
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مفوضية الانتخابات:إعلان النتائج النهائية للانتخابات نهاية الأسبوع الجاري
مصدر:التيار الصدري يتحرك لجمع 180 مقعدا لتشكيل الحكومة المقبلة
نصيف:الوضع العراقي لن يتغير في ظل العملية السياسية الفاشلة
برلمان الإقليم:أمر معيب جداً على بغداد وأربيل السكوت عن الجرائم التركية
أوستن:المهمة العسكرية الأمريكية في العراق ستنتهي قبل نهاية العام الحالي
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خبير قانوني:هناك إتفاقيات تُلزم تركيا بعدم المساس بحصة العراق المائية
صندوق النقد الدولي ” يتوقع” تحقيق نمو اقتصادي للعراق بنسبة 3.6%
الموارد المائية:إيران مازالت مصرّة على قطع المياه عن العراق و”سنعتمد”على الأمطار!
وزارة المالية:مجموعة الاتصال الاقتصادي “ترحب” بالإصلاحات الحكومية
عقوبات أمريكية لشركات إيرانية عاملة في العراق
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تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
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- متابعات خاصة
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
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مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN