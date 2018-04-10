التغيير تحذر من استخدام حزب بارزاني رواتب الموظفين للدعاية الانتخابية
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في حركة التغيير محمود الشيخ وهاب، الثلاثاء، من استغلال الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، اموال وراتب موظفي اقليم كردستان لإستخدامها في الدعاية الانتخابية، فيما كشف عن وجود اتصالات بين “احزاب شيعية”، والديمقراطي الكردستاني، للاتفاق حول تشكيل الكتلة الاكبر بعد انتخابات ايار المقبل.وقال وهاب في حديث صحفي له اليوم، ان “هنالك حديث عن وجود اتفاقيات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، مع احزاب شيعية في بغداد وتحديدا التي تهدف لتشكيل الكتلة الاكبر بعد الانتخابات”، مبيناً ان “هذا الامر جعل الحزب يستقوي بشكل اكبر ويستعيد قوته داخل الاقليم”.وفيما يتعلق باتهمات للحزب الديمقراطي باستخدام المال العام في الدعاية الانتخابية قال وهاب انه “ليس بالامر الجديد ان يستغل الحزب الديمقراطي قوت المواطن ورواتب الموظفين، لانه فعلها منذ سنوات حين توقفت رواتب الموظفين عن الصرف في الاقليم”.واضاف انه “ليس المال فقط وانما حتى في الامور الوطنية والقومية التي تخص الكرد من الممكن ان يتجاوز عليها الحزب الديمقراطي لان بقاء العائلة البارزانية خط احمر بالنسبة لهم”.وحذر من “استغلال المال والسلطة داخل الاقليم”، داعياً الى اخذ “لوسائل رادعة سواء من المفوضية او من القضاء العراقي”.