التغيير ترفض نتائج انتخابات كردستان

التغيير ترفض نتائج انتخابات كردستان
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- رفضت حركة التغيير الكردية, الثلاثاء, النتائج الأولية لانتخابات اقليم كردستان, متهمة الأحزاب الحاكمة في الإقليم بالتزوير لصالحها.وقال عضو الحركة بيستون فائق في تصريح صحفي له اليوم: إن” النتائج الأولية لانتخابات برلمان كردستان  تشير الى تزوير واضح في النتائج من قبل الأحزاب الحاكمة في الإقليم لصالحها”.وأضاف فائق، أن “حركة التغيير ترفض تماما تلك النتائج وستعلن موقفها الرسمي من تشكيل الحكومة والعملية  السياسية في الاقليم بعد تدقيق الطعون وإعلان النتائج الرسمية خلال الأيام المقبلة”.ولفت فائق إلى أن “النتائج الأولية للانتخابات تبين حصول الحركة على 12 مقعد من اصل 100 مقعد نيابي في حين ان الحركة قد حصلت على الانتخابات الماضية 24 مقعد”.

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