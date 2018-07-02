التغيير تطالب بعد وفرز يدوي لكافة صناديق اقتراع السليمانية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت حركة التغيير، الاثنين، مفوضية الانتخابات، بإجراء عد وفرز لكافة صناديق ومراكز الإقتراع في محافظة السليمانية، فيما عدت قرار المفوضية ببدء عمليات العد اليدوي الأسبوع الحالي “مخالفة قانونية”.وقال القيادي والنائب السابق في حركة التغيير، أمين بكر، في حديث صحفي له اليوم: أن “قرار مجلس المفوضين ببدء عمليات العد والفرز اليدوي لصناديق ومراكز الإقتراع، خلال الأسبوع الحالي، فيه مخالفة قانونية، كونه سيجري قبل صدور قرار القضاء الذي بشأن الشكاوى المتعلقة بعدٍ وفرزٍ كاملٍ لكافة الصناديق”.وأضاف بكر، أن “هنالك عدداً من الأحزاب والجهات السياسية، طعنت بقرار المفوضية السابق، والخاص بإجراء عمليات العد والفرز بشكل جزئي فقط، عند محكمة التمييز الاتحادية، وبانتظار قراراها الذي سيصدر في الأيام المقبلة”.وأوضح أن “حركة التغيير قدمت طعوناً على كافة الصناديق ومراكز الاقتراع في محافظة السليمانية، وينبغي على مجلس المفوضية إجراء عد وفرز كامل داخل المحافظة”، مشيراً إلى أن “أي مخالفة لهذا الأمر يعد محاولة للإلتفاف لن تقبل بها الحركة”.