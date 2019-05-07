التغيير تكشف عن حصتها في حكومة مسرور

التغيير تكشف عن حصتها في حكومة مسرور
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حركة التغيير الكردية، صابر إسماعيل،  الاثنين، عن حصة المناصب التي ستحصل عليها الحركة في حكومة الإقليم الجديدة.وقال إسماعيل في حديث صحفي: إن “٤ وزارات ستكون من حصة حركة التغيير فضلا عن النائب الأول لرئيس الحكومة وكذلك هيئات إدارية”،  مشيرا أن “وزارة المالية سأكون لنا ووزارة الداخلية لحزب بارزاني ووزارة البيشمركة من حصة الإتحاد الوطني الكردستاني وفق الاتفاقيات الموقعة”.وأضاف، أن “بقية الوزارات ستوزع وفق الاستحقاقات الانتخابية بين الأحزاب الفائزة”، مرجحا “تشكيل حكومة الاقليم في الاسبوع المقبل”.ووقع الحزبان الكرديان الرئيسيان في اقليم كردستان، الحزب الوطني الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، اتفاقية تشكيل حكومة كردستان. 

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