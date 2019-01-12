التغيير: توزيع المناصب سبب الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني

التغيير: توزيع المناصب سبب الخلاف بين حزبي بارزاني وطالباني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في حركة التغيير صابر إسماعيل, السبت, عن أبرز النقاط الخلافية داخل الحزبين الحاكمين في الإقليم.وقال إسماعيل في تصريح صحفي له اليوم: إن “أبرز النقاط الخلافية بين الحزبين الكرديين الحاكمين في الإقليم هو الخلاف على مناصب رفيعة في تشكيلة حكومة الاقليم وبالتالي فإن الحزب الوطني الكردستاني مصرّ على تسليم نيجرفان بارزاني ومسرور بارزاني مناصب رفيعة”.وأضاف أن “حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لا يتفق مع هذه المناصب ويروم الحصول على مناصب جديدة”, مؤكداً أن “الكتل السياسية الأخرى تراقب عن كثب هذه المهاترات بين الحزبين”.وأشار إسماعيل, إلى أن “كلا الحزبين يتحملان جزءً كبيراً من الفشل في تشكيلة حكومة جديدة داخل الإقليم”. 

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