التغيير :مجلس النواب الحالي فاشل ولم يقدم شيئا للشعب العراقي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- عزا رئيس كتلة الجماعة الإسلامية النيابية احمد حمه رشيد, السبت, اخفاق مجلس النواب في أداء عمله الرقابي خلال دورته إلى عدم التجاوب الحكومي مع ملف الاستجوابات والتنافس والسياسي بين الكتل, مشيرا إلى أن البرلمان نجح في اقرار قوانين مثل الحشد الشعبي وبرلمان الظل الذي فيه امتيازات كبيرة للنواب وقانون تجريم البعث وقانون مصادرة املاك النظام السابق والإيرادات الحكومية وجهاز مكافحة الإرهاب واخفق في قوانين مصيرية أخرى يطالب بها الشعب. وقال رشيد في تصريح صحفي له اليوم: إن “مجلس النواب اخفق في أداء المهام الرقابية بشكل لافت خلال الدورة الحالية ولعدة أسباب بضمنها ضعف رئاسة المجلس وعدم تجاوب الحكومة في ملف الاستجواب فضلا عن استغلال الأحزاب في ملف الاستجوابات للتسقيط والمنافسة السياسية للخصوم “. وأضاف أن ” البرلمان نجح في إقرار قوانين مثل قانون الحشد الشعبي وبرلمان الظل الذي فيه امتيازات كبيرة للنواب وقانون تجريم البعث وقانون مصادرة املاك النظام السابق والإيرادات الحكومية وجهاز مكافحة الإرهاب وتمرير الموازنات المالية للأعوام السابقة وقانوني الانتخابات المحلية والنيابية “.وبين رشيد، أن “مجلس النواب اخفق في تمرير قوانين مصيرية مثل المحكمة الاتحادية والمجلس الاتحادي والنفط والغاز وقانون منع مزدوجي الجنسية من استلام المناصب السيادية وقوانين مصيرية أخرى يطالب بها الشعب.فضلا عن فشله في تعديل الدستور بسبب الخلافات السياسية”.