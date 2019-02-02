التغيير:75% من مناصب حكومة مسرور الجديدة ستذهب إلى “حزب العائلة”!

التغيير:75% من مناصب حكومة مسرور الجديدة ستذهب إلى “حزب العائلة”!
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- كشفت حركة التغيير, السبت, عن شروع الاحزاب الكردستانية باجراء مفاوضات جديدة لحلحلة الخلافات بشأن تشكيل حكومة الاقليم, مؤكدا ان قضية كركوك ومرشح العدل وتوزيع المناصب اهم القضايا العالقة التي سيتم بحثها.وقال القيادي بالحركة النائب امين بكر في تصريح صحفي له اليوم: إن “الكتل السياسية في الاقليم اتفقت على بدء مباحثات جديدة بشأن تشكيل حكومة الاقليم”, مبينا ان “المباحثات ستنطلق خلال الاسبوع الجاري”.واضاف بكر ان “المباحثات ستتركز على القضايا العالقة منها قضية كركوك ومرشح وزارة العدل، فضلا عن توزيع المناصب”, موضحا ان “الاتفاقات المبدئية ستراعي الاستحقاقات الانتخابية وحجم المشاركة لجميع الكتل السياسية وهذا ما تطمح به الاحزاب غير الرئيسية”.واوضح بكر “ان حزب بارزاني ابلغ الاحزاب الكردية بأن 75% من مناصب حكومة مسرور ستخصص للحزب الديمقراطي “.وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي كشف في تصريح سابق له اليوم، ان شرط حزبه للمشاركة في حكومة اقليم كردستان هو عدم التنازل عن منصب محافظ كركوك مهما كانت الظروف. 

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