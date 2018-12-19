التغييير وحزب بارزاني يتفقان على عدم كشف فساد حكومة الإقليم المقبلة
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أربيل/شبكة أخبار العراق- عقد الوفدان المفاوضان للحزب الديمقراطي الكردستاني “حزب بارزاني”، وحركة التغيير “غوران”، اجتماعاً صباح اليوم الأربعاء، (19 كانون الأول 2018)، وأصدرا بياناً مشتركاً في نهاية الاجتماع، أكدا فيه على صياغة برنامج مشترك لإدارة الإقليم.وذكرت الحزبان في البيان المشترك، أن الجانبين “اجتمعا للتباحث حول مرحلة ما بعد انتخابات برلمان إقليم كردستان وحول تشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان”.وأضاف البيان، أن الجانبين “أكدا على استمرار المفاوضات لتحديد نقاط التلاقي الكثيرة بين الجانبين، والمتعلقة ببرنامج الكابينة الحكومية والهادفة إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وإجراء إصلاحات جذرية في جميع المجالات”.كما أشار البيان إلى أن الاجتماع “أكد على صياغة برنامج مشترك في ما يتعلق بمجالات الشفافية وتعزيز المؤسسات الحكومية وتحسين إدارة الخدمات وإدارة العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد والمجتمع الدولي”.واختتم البيان المشترك بالقول: “كما تم التأكيد على أن تكون المسؤوليات المشتركة وفق آلية ملائمة تثق بها الأطراف المشاركة في الحكومة، أساساً لصياغة البرنامج (الحكومي)”.