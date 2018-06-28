التفاوض مع الجانبين الإيراني والتركي حول قطع المياه عن العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اتخذت اللجنة الوطنية العليا للمياه برئاسة حيد العبادي رئيس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، مجموعة من الاجراءات والقرارات لمعالجة شح المياه ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة.وذكر بيان لرئاسة الوزراء،اليوم، انه” جرى خلال الاجتماع مناقشة اجراءات وزارة الموارد المائية بخصوص معالجة الشحة المائية لهذا الصيف وجرى اتخاذ مجموعة من الاجراءات والقرارات ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة”.وأضاف ان” اللجنة قررت اللجنة السماح بزراعة محصول الشلب العنبر بمساحة لا تزيد عن 5 آلاف دونم للحفاظ على النوع والبذور توزع على 3500 دونم في محافظة النجف و1500 دونم في محافظة الديوانية”.وتابع” كما تم تعديل الفقرة 2 من القرار رقم 287 لسنة 2014 لتصبح اضافة تخصيص ضمن الموازنة التشغيلية لوزارة الموارد المائية لعام 2019 والسنوات اللاحقة لأعمال معالجة الشحة المائية ودرء الفيضان، ولا يتم مناقلته او صرفه الا لهذه الاغراض حصرا وعرضه في اجتماع مجلس الوزراء المقبل ليتم اقراره”.وأشار الى” مناقشة تجاوزات انشاء اقفاص وبحيرات اسماك على مقاطع الانهار ومجاريها، حيث قررت اللجنة ان تكون مسؤولية المستخدم صيانة وتنظيف الاقفاص من الاعشاب والنباتات والشمبلان وزهرة النيل والقصب وتفعيل الاجراءات للحد من المخالفات الواقعة على الاقفاص وتحديد مبالغ تفرض على المخالفين نتيجة عدم التزامهم بالضوابط”.وأفاد ان” اللجنة ناقشت ايضا التجاوزات على نهر دجلة عند موقع جسر الصرافية والايعاز الى وزارة النقل الشركة العامة للنقل البحري لرفع التجاوزات في مرسى العطيفية والتأكيد على تشكيلات امانة بغداد للعمل على رفع التجاوزات، فيما ناقشت مشروع كري نهر دجلة وتثبيت منسوب المياه في بغداد وطرح المشروع الى هيأة الاستثمار الوطنية”.وزاد” فيما يخص ملف المياه مع تركيا وايران فقد قررت اللجنة جرد الانهار الحدودية المشتركة والعابرة للحدود التي تم توقيفها عن الجريان او تقليل حصة العراق فيها من طرف واحد من قبل وزارتي الموارد المائية والخارجية وعرض نتائج ذلك على اللجنة الوطنية للمياه والدخول في تفاوض مع الجانبين الايراني والتركي بخصوصها”.