التقاعد:نعتمد حالياً نظاماً مركزياً لا يقبل الخطأ
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للتقاعد، علاء محمد،الاحد، إن “الهيئة أنجزت صرف أكثر من 85% من المستحقات المالية والفروقات للمتقاعدين”، لافتاً إلى أن “النسبة المتبقية والبالغة 15% تتعلق أغلبها بملف ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب في محافظة الأنبار، وهو ملف منفصل تعمل الهيئة على إتمامه”.وأضاف محمد أن “نتائج العمل في جميع فروع المحافظات أصبحت (صفراً) ولا توجد معاملات متلكئة أو غير منجزة حالياً”، مبيناً أن “الهيئة تعتمد حالياً نظاماً مركزياً لا يقبل الخطأ، حيث تظهر النتائج بدقة عالية فور إدخال البيانات، مما جعل العمل أكثر تنظيماً وانسيابية”.وأوضح أن “الهيئة تسير في الاتجاه الصحيح لتجاوز التراكمات السابقة التي نتجت عن الأزمات التي مرت بها البلاد”، مشيراً إلى أن “اعتماد حلول إدارية ناجعة أسهم بشكل كبير في تفكيك المشاكل السابقة وتخفيف العبء عن المراجعين”.وبشأن آلية الصرف الجديدة، أكد المتحدث باسم الهيئة أن “ملف الفروقات تم حسمه بشكل شبه كامل لتُصرف المستحقات دفعة واحدة”، موضحاً أن “السياق السابق كان يُضطر فيه المتقاعد لاستلام هويته في الشهر الثاني لترويج المعاملة والانتظار لأشهر أخرى للحصول على الفروقات بعد استلام الراتب الأول”.وتابع: “أما اليوم، ووفق الآلية المعتمدة، يستلم المتقاعد هويته في الشهر الثاني من ترويج المعاملة، ويتم صرف راتبه التقاعدي في الشهر الثالث، مصحوباً بكامل الفروقات المالية دفعة واحدة دون أي تأجيل أو تجزئة”.

