التقاعد العامة:هناك تعديل لقانون التقاعد سيرى النور قريباً

التقاعد العامة:هناك تعديل لقانون التقاعد سيرى النور قريباً
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مدير عام هيئة التقاعد الوطنية اياد محمود هادي, اليوم الاحد, عن وصول عدد المتقاعدين في البلاد إلى نحو مليونين و486 ألفاً, وفق آخر إحصائية رسمية.وقال مدير عام هيئة التقاعد, بحسب وكالة الانباء الرسمية, ان “مجموع رواتب المتقاعدين لشهر كانون الاول الجاري بلغت تريليون و550 مليار دينار”, مضيفا ان “زيادة نفقات الرواتب التقاعدية للشهر الحالي يرجع الى تنفيذ قرار 147 لرواتب محتجزي رفحاء”.ولفت هادي، إلى أن “ملف شبكة التزوير التي تم تفكيكها مؤخرا سيرى النور في القريب العاجل”, مبينا أنه “تم إدخال النظم الالكترونية في عمل الهيئة لإنجاز المعاملات”, مشيراً إلى أن “قانون التقاعد اتخذ على عجالة ولم تتم استشارة هيئة التقاعد الوطنية بشأنه”.واوضح، أن “هناك تعديل لقانون التقاعد سيرى النور خلال الأيام المقبلة”, مؤكدا ان “التقاعد الاختياري لم يتم تفعيله حتى الآن, وأن أقل راتب تقاعدي يبلغ 500 ألف دينار”.وشدد، على ان “مكافآت العسكريين مؤمنة لغاية الشهر الحالي” وان “عمر المحال الى التقاعد يمنع قبول كفالته في منح القروض”, كاشفا عن “وجود مشروع حقيقي وجدِّي لمنح تقاعد القطاعين العام والخاص من الهيئة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *