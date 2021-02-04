التقاعد تنفي استقطاعات طالت رواتب المتقاعدين

التقاعد تنفي استقطاعات طالت رواتب المتقاعدين
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس (4 شباط 2021)، بياناً بخصوص الاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين.واعلنت الهيأة، خلال البيان ، “عن صرف رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر شباط 2021 وعِبرَ منافد الدفع الألكتروني وبدون أي استقطاعات على الرواتب التقاعدية”.وأوضحت ان “ما يُشاع في مواقع التواصل الأجتماعي من تنفيذ أستقطاع على رواتب المتقاعدين غيـر صحيح قدر تعلق الأمر بهيأة التقاعد الوطنية ، وتَبينَ وجود أستقطاع لفئة معينة من المتقاعدين المستلفين لدى مصرف الرافدين الأدارة العامة سهواً ( خطأ فني )”.واشارت الى انه “سيتم استرداد المبالغ المستقطعة من قبل مصرف الـرافـدين خلال الأسبوع القادم وبدون مراجعة المتقاعد لذا اقتضى التنويه”. قبل ذلك، أوضح مصدر مطلع، طبيعة الاستقطاعات التي نفذها مصرف الرافدين من رواتب المتقاعدين، فيما حدد موعد إعادة المبالغ المستقطعة إليهم.وقال المصدر في حديث ، إن “استقطاع رواتب المتقاعدين من قبل مصرف الرافدين جاء بسبب استيفاء قطوعات من قبل المستفيدين من السلف سابقا وتم استقطاع نسبة التسديد لمدة شهرين”.واشار، إلى ان “المصرف سيقوم باسترجاع المبالغ للمتقاعدين يوم الأحد المقبل، وسيعتمد على نسبة التسديد لشهر واحد بدلا من شهرين وبنفس الآلية القديمة”.وفي وقت سابق من اليوم، نفى مصدر مسؤول في وزارة المالية، فرض أي استقطاعات على رواتب المتقاعدين لهذا الشهر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *